Министр обороны Германии Борис Писториус уверен, что разрозненная правящая коалиция сможет договориться о новой модели военной службы вовремя, чтобы она вступила в силу в следующем году, как и планировалось, учитывая опасения по поводу безопасности, связанные с Россией. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

Кабинет министров уже одобрил предложение министра Бориса Писториуса о новой добровольной военной службе для увеличения числа новобранцев и резервистов. Однако план еще требует одобрения немецкого парламента и встретил сопротивление со стороны депутатов из партии Писториуса, социал-демократов, и некоторых консерваторов канцлера Фридриха Мерца.

"Все осознают серьёзность ситуации", — сказал Писториус. "Поэтому я уверен, что закон вступит в силу в начале года".

В прошлом месяце Писториус отклонил одно из компромиссных предложений, которое предлагало провести лотерею для призыва молодых людей в случае, если добровольного набора окажется недостаточно. По его словам, произвольный характер лотереи может разочаровать молодое поколение и привести к набору немотивированных кандидатов.

"Мы должны убеждать молодое поколение аргументами, а не разочаровывать их", — сказал Писториус. "Мы должны дать им понять, что стоит иметь сильную армию, которая будет сдерживающим фактором для таких государств, как Россия".

В то же время, по его словам, всеобщее медицинское обследование необходимо, чтобы в случае нападения Германии не пришлось тратить время на определение того, "кто боеспособен в качестве защитника Отечества, а кто нет".

Писториус хочет увеличить численность действующих военнослужащих со 180 000 в настоящее время до 260 000 к началу 2030-х годов, чтобы выполнить новые задачи НАТО по численности войск и укрепить обороноспособность Германии.

Министр также заявил, что Германия намерена завершить испытания барражирующих боеприпасов — так называемых одноразовых беспилотников-камикадзе — трёх компаний к концу этого года, после чего будет выбрана одна из них и представлено предложение о заказе в парламент.

"В настоящее время в этом этапе испытаний участвуют три компании", — сообщил Писториус агентству Reuters. "Он продлится до конца года".

Европа и война с Россией

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна готовит план противодействия гибридной войне России. В частности политик обвинил Россию в попытках дестабилизировать Германию и Европу с помощью саботажа, шпионажа, убийств, кибератак и целенаправленной дезинформации.

Также в НАТО представили комплексную концепцию обороны объемом 4400 страниц в рамкахдготовки к войне с РФ.

