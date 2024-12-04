По словам Пашиняна, страна не интересуется документами, которые принимаются в рамках организации.

Отношения Армении и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "прошли точку невозврата". Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает Armenpress.

Выступая в парламенте, Пашинян отметил, что Армения не интересуется документами, которые принимаются в рамках ОДКБ.

"Мы сказали, что замораживаем свое участие в деятельности ОДКБ, а это означает, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. Мы просто не накладываем вето ни на один документ, потому что, по сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят", - подчеркнул глава армянского правительства.

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Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация делает возвращение Армении в ОДКБ "все более сложным, а то и невозможным":

"Я думаю, что здесь мы прошли точку невозврата".

Армения и ОДКБ

Как сообщал УНИАН, в мае Армения отказалась финансировать ОДКБ. Тогда страна не вышла из организации, но прекратила участие в деятельности структуры.

Уже в сентябре стало известно, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ.

Впоследствии появилась истерическая реакция Кремля на решение Армении. По словам представителя правителя РФ Путина Дмитрия Пескова, Кремль категорически не согласен с Пашиняном в его оценке ОДКБ - мол, от организации не исходит никакой угрозы суверенитету Армении.

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