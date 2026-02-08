'Только Трамп может остановить войну': Сибига заявил, что Украина хочет ускорить переговоры

Министр объяснил, что ускорение требуется из-за того, что скоро США переключат свое внимание на внутренюю политику.

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны провести личную встречу, чтобы согласовать самые сложные вопросы мирного соглашения.

Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью Reuters. По словам министра, из 20-пунктного мирного плана, который обсуждают стороны, остались нерешенными лишь "несколько" вопросов. Министр уточнил, что это "наиболее деликатные и сложные вопросы, которые необходимо решить на уровне лидеров".

Сибига пояснил, что Украина намерена ускорить переговорный процесс, пока американская сторона не переключила внимание на внутреннюю политику, в частности на кампанию по промежуточным выборам в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

"У нас есть импульс, это правда. Нам нужна консолидация или мобилизация этих мирных усилий, и мы готовы ускорить их", - отметил Сибига.

Он добавил, что это крайне важно, поскольку "только Трамп может остановить войну" РФ против Украины.

Министр добавил, что США подтвердили готовность ратифицировать в Конгрессе гарантии безопасности для Украины. По мнению Сибиги, это должен быть механизм, подобный ст. 5 НАТО.

"Лично я не верю в какую-либо инфраструктуру или архитектуру безопасности без американцев... Мы должны иметь их рядом – и они уже участвуют в этом процессе. Это огромное достижение", – высказался министр.

Сибига о переговорах по окончанию войны

Несколько дней назад Сибига заявлял, что Европа должна демонстрировать единую сильную позицию в поддержку Украины. Единым сигналом от европейцев Путину должно быть усиление давления.

А 27 января Сибига, комментируя переговоры в ОАЭ с россиянами, отметил, что на этот раз от них не было слышно псевдоисторических лекций, наоборот разговоры были очень сфокусированными. По его словам, были встречи между членами российской и украинской делегаций.

