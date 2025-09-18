У Путина была несовершеннолетняя любовница, ее семье до сих пор платят за молчание, - СМИ

В документальной книге слили информацию о девушке, с которой частным образом встречался российский диктатор.

Российский диктатор Владимир Путин встречался с несовершеннолетней любовницей. Ее отец до сих пор получает выплаты от Кремля, говорится в книге "Царь собственной персоной" Романа Баданина и Михаила Рубина.

По данным авторов, в 2010-2011 годах Путин, тогда премьер-министр России, регулярно встречался с абитуриенткой журфака Московского государственного университета (МГУ) Алисой Харчевой. Девушке в начале отношений было всего 17 лет.

Знакомство организовали люди, связанные с движением "Наши", которые использовали отношения для потенциального влияния на Путина. Эротический календарь с фото студенток и абитуриенток МГУ, включая Пищевую, подарили Путину на его день рождения в октябре 2010 года. Позже девушке звонили из правительства для встреч с Путиным.

Организаторы пытались готовить Харчеву к каждой встрече и передавали ей просьбы для Путина, однако, по свидетельствам собеседников авторов книги, премьер не принимал их советы.

Роман длился около года. После его завершения "Наши" потеряли влияние в Кремле, а Алиса получила подарки от Путина: в 2015 году - элитную квартиру в центре Москвы и возможность учиться в МГИМО.

Отец девушки, Всеволод Харчев, с 2020 года получает зарплату около 100 тысяч рублей в месяц в прокремлевской структуре АНО "Диалог", которой руководит автор календаря Владимир Табак.

Сейчас Харчева носит фамилию мужа - Ахильгова, владеет студией загара в Москве и продолжает контактировать со своими "сводниками". По данным утечек, в 2021 году она летала в Турцию бизнес-джетом в компании российского медиаменеджера Кристины Потупчик.

Российский диктатор тщательно скрывает свою личную жизнь, но данные о его внебрачных детях и любовницах появляются в СМИ. Его актуальной любовницей называют гимнастку Алину Кабаеву.

Ранее Алина Кабаева насмешила сеть своей внешностью. Она отправилась в Минск, где расхваливала главного тренера команды Беларуси по художественной гимнастике Ирину Лепарскую. Тогда некоторые назвали ее "клоном Путина" на каблуках из-за инъекций к которым, по мнению хирурга Дмитрия Слоссера, прибегала Кабаева.

