Алиев потребовал от РФ уголовного наказания виновных и выплаты компенсации пострадавшим.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не принял псевдоизвинений российского диктатора Путина.

Как отметил журналист издания BILD Карен фон Гуттенберг, после поминальной службы в Баку Алиев сделал заявление, в котором рассказал, что самолет был сбит российской системой ПВО и потребовал четкого признания вины.

"К сожалению, первые три дня мы не слышали от РФ ничего, кроме бредовых версий", - сказал Алиев.

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"Полусерьезные" заявления Путина по поводу случившегося, в которых тот не стал прямо говорить о российских ракетах, Алиев за полноценные извинения не принял", - констатировал фон Гуттенберг.

Журналист добавил, что азербайджанский президент также потребовал от российской стороны уголовного наказания виновных и выплаты компенсации пострадавшим.

Авиакатастрофа в Актау

25 декабря в Казахстане разбился азербайджанский пассажирский самолет, который летел в город Грозный. Воздушное судно получило значительные повреждения и загорелось.

Предварительное расследование Azerbaijan Airlines выявило, что воздушное судно разбилось из-за "физического и технического внешнего вмешательства". А перед этим в СМИ появлялась информация, что пассажирский самолет был сбир российской ПВО.

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