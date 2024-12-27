До конца расследования Азербайджан прекращает авиасообщение с рядом российских городов.

Азербайджанский пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, разбился из-за "физического и технического внешнего вмешательства". Об этом сообщает компания-владелец самолета Azerbaijan Airlines со ссылкой на предварительные данные расследования.

В компании заявили, что с 28 декабря приостановлены полеты из Баку в восемь аэропортов России, преимущественно на Северном Кавказе, но не только. В частности азербайджанские самолеты прекратят полеты в аэропорты городов Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ.

"Это решение, принятое в соответствии с решением Государственной службы гражданской авиации Азербайджана, основывается на предварительных результатах расследования катастрофы самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Азербайджанских авиалиний Баку-Грозный, из-за физического и технического внешнего вмешательства, а также учитывает потенциальные риски для безопасности полетов", - говорится в заявлении авиакомпании.

Видео дня

Отмечается, что приостановление полетов касается всех азербайджанских авиакомпаний и продлится до завершения окончательного расследования. Ранее Азербайджан уже приостановил полеты из Баку в Грозный и Махачкалу.

Российские СМИ со ссылкой на туристических операторов сообщают, что полеты в Грозный и Минеральные воды также приостановила дубайская авиакомпания Flydubai.

Катастрофа самолета в Актау: последние новости

Как писал УНИАН, российские авиационные чиновники утверждают, что решение лететь через море в Казахстан на подбитом самолете приняли сами пилоты. По словам россиян, пилотам предлагали и другие варианты.

Также мы рассказывали, что Азербайджан, хоть и не обвиняет россиян в умышленном уничтожении самолета, все же ждет от россиян признания собственной вины в трагедии.

Вас также могут заинтересовать новости: