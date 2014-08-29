Пресс-секретарь Путина попытался объяснить, что такое "Новороссия"

Об этом он рассказал в интервью радиостанции Эхо Москвы.

"Это территория – она исторически так называется. Это историческое название этой территории. Если вы посмотрите по истории на протяжении нескольких сотен лет, ее называли Новороссией. Поэтому это абсолютное, скажем так, русское название вот этой вот территории", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему данное слово появилось в заголовке обращения Путина, но его нет нигде по тексту.

Читайте такжеВ партии Жириновского заговорили о "Новороссии" и намерены предложить Госдуме ее защищатьНа вопрос, есть ли в этом слове политическая составляющая, Песков ответил, что "это то, как в России называют и называли исторически эти территории, эти земли".

Справка. Слово "Новороссия" впервые прозвучало в речи Владимира Путина 17 апреля. Российский президент заявил, что это Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев и Одесса, которые в царские времена "не входили в состав Украины".

Исторически в Новороссийскую губернию царской России никогда не входил Харьков и большая часть Луганской области (Слобожанщина).