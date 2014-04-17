Путин заговорил о царских временах и назвал юго-восточную Украину «Новороссией»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

«Компромисс должен быть найден не между третьими игрокам, а между различными политическими силами внутри самой Украины. Это ключевой вопрос, со стороны мы можем это поддерживать и сопровождать. По-поводу того, что сначала - референдум по Конституции и потом выборы, или сначала нужно стабилизировать ситуацию с помощью выборов, а потом провести референдум», - сказал Путин.

Читайте такжеРоссийских войск на востоке Украины нет - Путин«Вопрос даже не в этом, вопрос в том, чтобы обеспечить законные права и интересы русских и русскоязычных граждан юго-востока Украины. Напомню, пользуясь терминологией царских времен – это «Новороссия», и этот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством. Зачем они это сделали, Бог и знает», - заявил он.

Путин отметил, что территории стали частью Украины, а народ там остался.

«Да, они граждане Украины, но они должны быть равноправными гражданами своей страны», - сказал он.

По его словам, не важно, что будет сначала - референдум по децентрализации или федерализации, а потом - выборы президента Украины.

«Вопрос в гарантиях. Нам нужно побудить их к тому, чтобы был найдено решение вопроса, где гарантии? И жители востока и юга Украины тоже спросят и нас, и сегодняшних правителей в Киеве: хорошо, будут выборы 25 (мая), вы хотите, чтобы мы их признали, завтра вы забудете и пришлете к нам в Донецк, Луганск, Харьков очередного олигарха», - сказал Путин и добавил, что на это надо найти ответ.

Напомним, согласно переписи 2001 года в Николаевской и Херсонской областях украинцев более 80%, а в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской более 70%.

Отметим, Харьков никогда не входил в Новороссию.