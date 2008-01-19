Россия включилась в газопроводную гонку (схемы конкурентных трубопроводов)

Болгария достигла соглашения с Россией о присоединении к проекту строительства газопровода "Южный поток". Такое заявление сегодня сделал премьер-министр Болгарии Сергей Станишев.

Сегодня же президенты двух стран Владимир Путин и Георгий Пырванова подписали соглашения о строительстве газового проекта "Южный поток", нефтепровода "Бургас-Александруполис" и контракт на строительству АЭС "Белене".

Путин уверен, что проекты строительства газопровода "Южный поток", нефтепровода "Бургас-Александруполис" и АЭС "Белене" серьезно повысят энергобезопасность Европы.

"Работа по созданию новых маршрутов повышает безопасность, стабильность, создает новые мощности для увеличивающихся поставок энергоносителей нашим европейским потребителям", - заявил президент РФ. По его словам, среди европейских стран идет жесткая борьба за сооружение Россией газотранспортных мощностей на их территории. "Наличие таких инфраструктурных объектов повышает политическое и экономическое положение в Европе и приносит доходы в бюджет", - сказал Путин.

Проект "Южный поток" начнет действовать в 2013 году, уточнил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря от российского берега до болгарского. Общая протяженность этой части газопровода составит около 900 километров, максимальная глубина - более двух километров. Для строительства наземного участка рассматривались несколько различных маршрутов, проходящих по территории стран-членов Евросоюза.

Стоимость проекта оценивается в 10 млрд евро.

Доля России и Болгарии в капитале компании по строительству газопровода составит по 50%.

О создании СП по проектированию газопровода "Южный поток" ОАО "Газпром" и итальянская ENI договорились в ноябре 2007 года. Он должен стать альтернативой проекту Nabucco, который предусматривает прокладку к 2011 году газопровода в Австрию из района Каспийского моря через турецкую территорию. В проекте Nabucco, который поддерживает ЕС, заняты Турция, Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия.