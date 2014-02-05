Путин приехал в Сочи с "внезапной" проверкой

Получасовую экскурсию для Путина провела "мэр"Олимпийской деревни, российская спортсменка Елена Исинбаева. "В деревне я главная", - объяснила она.

Читайте такжеРоссия завершила подготовку к Олимпийским играм в Сочи – Путин Главу государства также сопровождали министр спорта Виталий Мутко и волонтер из Волгоградской области Иван Радько. Семнадцатого января, когда Путин встречался в Сочи с волонтерами, он попросил провести один рабочий день вместе с главой государства, и сегодня его желание исполнилось, сообщает РИА Новости.

Первым делом Путин зашел в фитнес-центр. "Здесь могут тренироваться все желающие спортсмены", - сообщила Исинбаева, показывая на десятки различных тренажеров. На беговой дорожке, как выяснил президент, занималась тренер японской команды по фигурному катанию."Конкурентка", - заметил Мутко. А Путин пожелал ей удачи.

Затем Исинбаева проводила главу государства в развлекательный центр, где спортсмены могут проводить свободное время, играя в бильярд, слушая музыку, просматривая телепередачи или фильмы. "Наша изюминка - это библиотека", - показала Исинбаева стеллажи с книгами. По ее словам, здесь в основном собрана русская классика, многое на английском языке. "Здорово", - оценил Путин. По-английски он обменялся приветствиями со спортсменками из США, которые общались друг с другом, заняв несколько диванов. Девушки воспользовались случаем, чтобы сфотографировать российского лидера на мобильные телефоны.

На пути в столовую Путина остановил представитель команды из Новой Зеландии. "Здесь, правда, фантастика, очень здорово!" - на английском поблагодарил он президента и подарил ему значок своей команды.

Читайте такжеПутин объявил о создании международного штата спецслужб в СочиПоскольку в спортивном расписании уже настало время обеда, то больше всего спортсменов собралось в столовой. О приходе главы государства никто заранее не был предупрежден, поэтому атлеты еще до начала Олимпиады устроили "соревнования" - кто быстрее сфотографирует Путинаили даже пожмет ему руку. На столах были забыты недоеденные обеды. Президент осмотрел, как устроена кухня и раздача еды для спортсменов, поинтересовался, нравятся ли предлагаемые блюда. Ни одного нарекания не поступило.