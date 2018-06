Очередной фильм о Путине посвящен войне с Грузией

Британский телеканал BBC Two показал третью часть документального фильма "Путин, Россия и Запад" (Putin, Russia and the West), рассказав историю российско-грузинской войны 2008 года глазами основных участников конфликта, лидеров государств, их советников и дипломатов, передает корреспондент РИА Новости.

Британская вещательная корпорация Би-би-си продолжает показ четырехсерийного проекта, созданного международной командой во главе с тележурналисткой Нормой Перси, уроженкой США, много лет прожившей в Великобритании. За ее плечами - целый ряд документальных лент о России, холодной войне, закате Британской империи.

Предпоследняя серия, получившая название "Война" (War) начинается с повествования о событиях, предшествовавших началу военного конфликта, с истории программы развертывания ПРО США в Европе, тяжелых переговоров по ней, затем следует переход к Грузии, ее стремлению вступить в НАТО и ухудшению отношений с Россией. Основной акцент в фильме сделан на буквально почасовом рассмотрении событий августа 2008 года: на фоне видеохроники участники рассказывают, что происходило за кулисами конфликта.