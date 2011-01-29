Президент Египта назначил вице-президентом страны главу разведки

Президент Египта Хосни МУБАРАК назначил вице-президентом страны главу разведки Омара СУЛЕЙМАНА.

Как передает телеканал "Аль-Джазира", О.СУЛЕЙМАН стал первым вице-президентом Египта за почти 30 лет: это место пустовало с 1981 года, когда Х.МУБАРАК возглавил государство. Шеф разведки уже принес присягу и вступил в новую должность.

Обозреватели "Аль-Джазиры" отмечают, что О.СУЛЕЙМАН - одна из ключевых фигур режима Х.МУБАРАКА. При этом про главу разведки известно сравнительно мало, он никогда не "светился" перед телекамерами. Он известен как квалифицированный переговорщик: О.СУЛЕЙМАН участвовал во многих переговорных процессах на Ближнем Востоке, в том числе - с палестинскими радикальными движениями ФАТХ и ХАМАС.

На этом поприще он приобрел связи со многими странами Запада. О.СУЛЕЙМАНА называли и в числе наиболее вероятных преемников Х.МУБАРАКА в том случае, если президенту придется покинуть пост.

В Египте пятый день проходят акции протеста, участники которых требуют отставки президента. Х.МУБАРАК уходить отказался, однако отправил в отставку правительство. В ходе массовых волнений, по неофициальным данным, уже погибли более сотни человек.

На улицы Каира выведена военная бронетехника. 28 и 29 января десятки тысяч демонстрантов отказались подчиняться условиям комендантского часа. Сейчас акции носят, в большинстве своем мирный характер, однако в нескольких районах Каира и Александрии бесчинствуют мародеры.