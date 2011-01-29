В национальном музее Египта мародеры уничтожили несколько мумий фараонов

Мародеры ворвались в здание национального музея в Каире и разрушили несколько древних мумий фараонов. Как передает Газета.Ru, об этом заявил руководитель отдела древностей Захи ХАВАСС. По его словам, это произошло во время беспорядков в пятницу.

«Я был очень огорчен, когда сегодня утром, придя в музей, обнаружил, что кто-то пытался ворваться в здание», - сказал он.

«Я знаю, что граждане совместно с полицией попытались не допустить разграбления фондов музея, однако, похоже, что мародерам все-таки удалось ворваться в здание. Две мумии были уничтожены», - заявил З.ХАВАСС.

Мародеры также разгромили кассу музея.

Как сообщалось, в Египте 25 января начались манифестации с требованиями проведения экономических и политических реформ, а также отставки 82-летнего президента Хосни МУБАРАКА, правящего 30 лет.

В результате столкновений протестующих с полицией, в пятницу и в ночь на субботу в Египте погибли, по меньшей мере, 24 человека, более 1,1 тысячи получили ранения.