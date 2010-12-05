Афганистану грозит голод
23:48, 05 декабря 2010Мир
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ООН призывает выделить 650 млн. долл.
ООН призвала страны мира выделить дополнительно более 650 миллионов долларов на гуманитарную помощь Афганистану, сообщает Газета.Ru .
Представитель ведомства ООН по помощи в чрезвычайных ситуациях Кэтрин БРЭГГ заявила, что помощь должна предоставляться на основе «гуманности, беспристрастности и нейтралитета» и достигать большего числа людей.
По оценкам ООН, более 7 миллионов жителей Афганистана грозит голод. Организация Красного креста недавно предупредила, что гуманитарная ситуация в стране ухудшается.
Ряд международных организаций ранее подвергали власти Афганистана критике за неэффективное использование выделяемых в качестве помощи средств.
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