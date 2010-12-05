Wikileaks: США не могут пресечь финансирование террористов

23:29, 05 декабря 2010
Мир
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В секретной записке Клинтон были имена

В очередной порции опубликованных сайтом Wikileaks утечек тайной переписки американских дипломатов, высказывается предположение, что США с трудом могут сдержать приток финансов военизированным исламским группировкам, сообщает Би-би-си.

В секретной записке госсекретаря Хилари Клинтон якобы содержатся имена некоторых лиц из Саудовской Аравии, а также Катара и Кувейта, которые являются крупнейшими донорами суннитских военизированных группировок по всему миру, включая Аль-Каиду, Талибан, Лашкар-и-Тайба и ХАМАС.

 

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