Wikileaks: США не могут пресечь финансирование террористов

В очередной порции опубликованных сайтом Wikileaks утечек тайной переписки американских дипломатов, высказывается предположение, что США с трудом могут сдержать приток финансов военизированным исламским группировкам, сообщает Би-би-си.

В секретной записке госсекретаря Хилари Клинтон якобы содержатся имена некоторых лиц из Саудовской Аравии, а также Катара и Кувейта, которые являются крупнейшими донорами суннитских военизированных группировок по всему миру, включая Аль-Каиду, Талибан, Лашкар-и-Тайба и ХАМАС.