Янукович поздравил короля Таиланда

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ направил королю Таиланда Бхумипону АДУЛЬЯДЕДЖУ поздравление с днем рождения.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“На протяжении всех лет правления Вы неизменно направляли свое время, энергию, знания и опыт для реализации инициатив, призванных обеспечивать благосостояние своего народа и устойчивое развитие Таиланда”, - отметил Президент Украины.

Он подчеркнул, что “сегодня между Украиной и Королевством Таиланд существуют дружественные конструктивные связи и активно развивается сотрудничество в различных сферах. Надеюсь, что при Вашей поддержке украинско-тайские отношения в скором будущем выйдут на качественно новый уровень сотрудничества на благо народов наших государств”.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал королю Таиланда крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и радости в семье, а также мира, единства и процветания дружественному тайскому народу.