Обнаружена похищенная с ворот Освенцима надпись Arbeit Macht Frei

В Польше полиция обнаружила похищенную на прошлой неделе с ворот бывшего нацистсткого лагеря смерти «Освенцим» металлическую надпись Arbeit Macht Frei (Труд делает свободным).

Как сообщает радио «Свобода», по данным полиции, надпись, разрезанная на три фрагмента, была обнаружена на севере Польши. Задержаны пятеро подозреваемых в ее похищении. О других подробностях пока не сообщается.

Надпись на воротах Освенцима, где в годы Второй мировой войны были убиты и замучены более миллиона человек, стала одним из символов Холокоста. Ее похищение осудили официальные лица Польши и других стран, представители еврейских организаций