Медведев надеется, что Россия в 2010 году вступит в ВТО

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ надеется, что Россия в 2010 году вступит во Всемирную торговую организацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в статье Д.МЕДВЕДЕВА "Роль России в "переходный" период", опубликованной в приложении британского издания «Экономист» - издании The world in 2010.

«Среди наших приоритетов также остаётся вступление в ВТО: все переговоры по этому вопросу мы планируем завершить в 2010 году», - говорится в статье.

Также Д.МЕДВЕДЕВ заверяет, что Россия останется надёжным поставщиком энергетических и других ресурсов на мировой рынок.

«В этой связи мы, как и прежде, заинтересованы в экономическом развитии стран-потребителей российского сырья, а также стран, через чьи территории осуществляются поставки российских товаров на мировой рынок. Поэтому мы будем по-прежнему выступать за подписание единого документа, регламентирующего международное энергетическое взаимодействие», - подчеркивает президент РФ.

В то же время, по словам Д.МЕДВЕДЕВА, для решения задачи по модернизации национальной экономики России будет необходимо по-прежнему осуществлять крупные закупки новейшего оборудования, технологий и услуг за рубежом. Другими словами, Россия стремится быть частью мировой торговой системы, а также рассчитывает укрепить и вывести на более высокий уровень отношения со всеми своими партнёрами, отмечает российский Президент.

Как сообщал УНИАН, Россия более 15 лет ведет переговоры о вступлении в ВТО. На сегодняшний день Москва завершила все двусторонние переговоры с 60 странами-партнерами, но не согласовала ряд принципиальных позиций, в том числе по сельскому хозяйству, регулированию деятельности ряда государственных компаний и ставкам экспортных пошлин на древесину.