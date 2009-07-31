В Грузии запретили фильмы с русским переводом

Решением парламента Грузии фильмы зарубежного производства должны транслироваться в стране только при условии дублирования на грузинский язык или на языке оригинала с субтитрами на грузинском, сообщает Новости-Грузия. Телесериалы также могут демонстрироваться только с "озвучкой" на государственный язык. Соответствующие поправки в закон "О вещании" парламент внес на внеочередной сессии.

Таким образом, в стране запрещается демонстрация фильмов, уже дублированных на русский язык.

Ограничения войдут в силу с 1 сентября 2009 года.

В соответствии с дополнениями в Закон «О вещании», порядок и периодичность показа фильмов с грузинскими субтитрами определит Национальная комиссия по коммуникациям.

Комиссия полномочна своим постановлением обязать владельцев лицензий еженедельно, но не более четырех раз, демонстрировать иностранные фильмы на языке оригинала, с условием обязательных субтитров на грузинском языке.

Такая практика в Грузии уже есть. Каждый понедельник в ночном эфире телекомпаний «Рустави-2», «Имеди» и Первый канал Общественного вещателя Грузии транслируют зарубежные фильмы на языке оригинала, с субтитрами на грузинском языке.

Депутаты также приняли поправки в Закон «О вещании», которые предусматривают распространение спутникового вещания Общественного ТВ Грузии на территории различных стран мира.