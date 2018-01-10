На обложке Playboy впервые появится полуобнаженный трансгендер (фото)

Обложку нового номера немецкой версии мужского журнала Playboy впервые в истории украсил трансгендер.

Избранницей редакции стала 21-летняя Джулиана Фарфалла, она снялась топлес для обложки, передает ВВС.

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Главный редактор Playboy Флориан Бойтин заявил, что Фарфалла - прекрасный пример того, насколько важна борьба за право на самоопределение.

Отмечается, что в детстве мальчик по имени Паскаль Радермахер чувствовал, что родился не в своем теле. Поэтом в 16 лет сделал операцию по смене пола.

Ранее СМИ сообщали, что издатели Playboy могут отказаться от выпуска печатной версии мужского журнала. Руководство намерено сосредоточиться на бренде Playboy, который "намного шире, чем небольшое печатное издание".