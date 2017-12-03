Премьер Испании: с сепаратистским процессом в Каталонии покончено

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что сепаратистскому процессу в Каталонии положен конец. Об этом он сказал в субботу, сообщает ТАСС со ссылкой на El Mundo.

Рахой подчеркнул, что с сепаратистским "процессом покончено". "На этот момент законность восстановлена, и доверие начало возвращаться", - отметил премьер.

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По словам главы кабмина, сейчас ситуация в автономной области улучшилась. Он считает, что в Каталонии пройдут "нормальные, легальные выборы с гарантиями нейтральности институтов".

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% всех проголосовавших.

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступила против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления в регионе.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил правительство Каталонии и каталонский парламент и назначил досрочные выборы в Каталонии на 21 декабря.

Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте, мятеже и растрате.

2 ноября Национальная судебная коллегия Испании постановила взять под стражу восемь политиков, в том числе бывшего заместителя председателя автономии Ориоль Жункераса. Отправленный в отставку лидер Каталонии Карлес Пучдемон и четверо других экс-членов каталонского правительства выехали в Бельгию и проигнорировали вызов для дачи показаний в Мадрид.

3 ноября Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест Пучдемона. Постановление касалось и четырех бывших министров, которые сбежали в Бельгию. 5 ноября Пучдемон и четверо бывших чиновников сдались бельгийской полиции.