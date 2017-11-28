Арестованные каталонские политики признают власть Мадрида и просят их освободить

Арестованный экс-вице-президент женералитата Каталонии и экс-министры от партии "Республиканские левые Каталонии" направили в Верховный суд письмо, в котором соглашаются с властью Мадрида над регионом и просят освобождения из-под стражи.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

Читайте такжеИспания собрала доказательства о влиянии из России на каталонский кризис

В письме отстраненный вице-президент женералитата Уриол Жункерас и экс-министры согласились с введением прямого управления Мадрида по статье 155 Конституции.

Политики отметили, что несмотря на признание контроля, они не отказываются от своих политических убеждений, однако будут их защищать "путем диалога и переговоров".

В связи с этим они просят дать им право выйти на свободу до суда.

Сообщается, что Национальный суд определил следующий понедельник днем ​​рассмотрения апелляций против заключения Жункераса и 7 экс-министров, которых обвиняют в мятеже, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлений.

Ранее сообщалось, что бывший пресс-секретарь женералитата (правительства) Каталонии Жорди Турулл и бывший министр территории Хасеп Рулл обратились в Национальный суд с просьбой освободить их, утверждая, в частности, то, что они не продемонстрировали никакого сопротивления активации 155 статьи Конституции Испании, которая вводит прямое управление над автономией.

Напомним, испанский суд арестовал ряд членов правительства бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Сам Пучдемон и еще четыре министры сбежали в Бельгию. После того как Мадрид выдал европейский ордер на арест отстраненного лидера региона, Пучдемон сдался полиции. Тем не менее, суд оставил его на воле под личное обязательство. 17 ноября суд в Бельгии должен рассмотреть вопрос экстрадиции Пучдемона и министров до Испании.