Землетрясение в Италии: «ситуация апокалиптическая» (фото)

В центральной части Италии, регионе Абруццо в ночь на понедельник и утром произошло мощное землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. По последним данным, погибли более 50 человек. Среди них есть дети.

По свидетельству очевидцев, в некоторых населенных пунктах в горных районах вокруг Аквилы "ситуация апокалиптическая".

По словам наблюдателей, это одно из самых сильных землетрясений за последние годы в центральной Италии, активной сейсмической зоне. Небольшие подземные толчки там наблюдались на протяжении всего последнего месяца, но никто не ожидал более значительного землетрясения.

Службы спасения объявили о закрытии ряда дорог, в том числе участок автострады, соединяющий Рим и Аквилу. О повреждении мостов и железнодорожного полотна не сообщается.

Председатель совета министров Италии Сильвио Берлускони прибыл в зону, пострадавшую от землетрясения, передает ИТАР-ТАСС. В связи с этим он отменяет запланированный визит в Россию. В понедельник премьер-министр Италии должен был возглавить крупнейшую миссию итальянских предпринимателей, прибывающую в Москву. На вторник были запланированы его встречи с президентом и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным.

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