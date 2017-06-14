Преднамеренная атака: подробности стрельбы по конгрессменам США (видео)
Также ранения получили двое полицейских и два охранника конгрессмена.
В результате стрельбы в Вирджинии на площадке, где тренировались республиканцы, конгрессмен Стив Скализ получил ранение в бедро. Также ранения получили двое полицейских и два охранника конгрессмена, передает CNN.
CNN отмечает, что по словам источников, конгрессмены стали жертвами "преднамеренной атаки". Два источника из правоохранительных органов сообщили, что стрелок был доставлен в больницу.
Как сообщает CBS News в Twitter, в воздухе раздалось не менее 50 выстрелов.
New video from where the gunman was taken down; he is described as a middle-aged caucasian man, some reporting he fired 50+ shots pic.twitter.com/LusOKRNA59— CBS News (@CBSNews) June 14, 2017
Как сообщал УНИАН, В американском штате Виргиния полиция задержала стрелка, открывшего огонь во время тренировки по бейсболу, в результате чего пострадал конгрессмен Стив Скализ.
Как отмечает The Washington Post, нападавший был ранен сотрудниками охраны при задержании. Полиция сообщает, что стрелок был задержан и не представляет угрозы.