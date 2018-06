Преднамеренная атака: подробности стрельбы по конгрессменам США (видео)

В результате стрельбы в Вирджинии на площадке, где тренировались республиканцы, конгрессмен Стив Скализ получил ранение в бедро. Также ранения получили двое полицейских и два охранника конгрессмена, передает CNN.

CNN отмечает, что по словам источников, конгрессмены стали жертвами "преднамеренной атаки". Два источника из правоохранительных органов сообщили, что стрелок был доставлен в больницу.

Как сообщает CBS News в Twitter, в воздухе раздалось не менее 50 выстрелов.

New video from where the gunman was taken down; he is described as a middle-aged caucasian man, some reporting he fired 50+ shots pic.twitter.com/LusOKRNA59