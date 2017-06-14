Преднамеренная атака: подробности стрельбы по конгрессменам США (видео)

17:37, 14 июня 2017
Мир
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Также ранения получили двое полицейских и два охранника конгрессмена.

Иллюстрация / Reuters

В результате стрельбы в Вирджинии на площадке, где тренировались республиканцы, конгрессмен Стив Скализ получил ранение в бедро. Также ранения получили двое полицейских и два охранника конгрессмена, передает CNN

CNN отмечает, что по словам источников, конгрессмены стали жертвами "преднамеренной атаки".  Два источника из правоохранительных органов сообщили, что стрелок был доставлен в больницу.

Как сообщает CBS News в Twitter, в воздухе раздалось не менее 50 выстрелов.

Как сообщал УНИАН, В американском штате Виргиния полиция задержала стрелка, открывшего огонь во время тренировки по бейсболу, в результате чего пострадал конгрессмен Стив Скализ. 

Как отмечает The Washington Post, нападавший был ранен сотрудниками охраны при задержании. Полиция сообщает, что стрелок был задержан и не представляет угрозы.

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