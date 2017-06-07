"ИГИЛ" взяло на себя ответственность за нападения на парламент и мавзолей в Иране

Боевики террористической группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за нападения на мавзолей Хомейни и парламент в Иране.

Об этом говорится в сообщении в Twitter организации TerrorMonitor, отслеживающей деятельность террористических групп по всему миру.

Читайте такжеПодробности атаки на мавзолей в Иране: один из нападавших убил себя, проглотив цианид

«Исламское государство заявило об ответственности за нападения на парламент и мавзолей Хомейни в Тегеране», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Иране в среду утром, 7 июня, одновременно произошли два вооруженных нападения на здание парламента и возле мавзолея имама Хомейни. В результате нападений пострадали по меньшей мере 13 человек - 8 в здании парламента и 5 у мавзолея.