"ИГИЛ" взяло на себя ответственность за нападения на парламент и мавзолей в Иране

Боевики террористической группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за нападения на мавзолей Хомейни и парламент в Иране.

Об этом говорится в сообщении в Twitter организации TerrorMonitor, отслеживающей деятельность террористических групп по всему миру.

Читайте такжеПодробности атаки на мавзолей в Иране: один из нападавших убил себя, проглотив цианид

«Исламское государство заявило об ответственности за нападения на парламент и мавзолей Хомейни в Тегеране», – говорится в сообщении.

#IRAN#IslamicState Claims Responsibility For Attacks On Parliament & Khomeini Mausoleum In #Tehran. #TerrorMonitorpic.twitter.com/8JABhVe8DQ