"ИГИЛ" взяло на себя ответственность за нападения на парламент и мавзолей в Иране

12:39, 07 июня 2017
Мир
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"Исламское государство" заявило об ответственности за нападения на парламент и мавзолей Хомейни в Тегеране.

В Иране в среду утром одновременно произошли два вооруженных нападения / фото @IranNewspaper

Боевики террористической группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за нападения на мавзолей Хомейни и парламент в Иране.

Об этом говорится в сообщении в Twitter организации TerrorMonitor, отслеживающей деятельность террористических групп по всему миру.

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«Исламское государство заявило об ответственности за нападения на парламент и мавзолей Хомейни в Тегеране», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Иране в среду утром, 7 июня, одновременно произошли два вооруженных нападения на здание парламента и возле мавзолея имама Хомейни. В результате нападений пострадали по меньшей мере 13 человек - 8 в здании парламента и 5 у мавзолея.

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Новость в сюжете: Атака на парламент и мавзолей в Иране
Теги: #ИГИЛ взяло на себе ответственность за теракты в Иране#Нападения боевиков в Иране