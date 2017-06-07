"ИГИЛ" взяло на себя ответственность за нападения на парламент и мавзолей в Иране
"Исламское государство" заявило об ответственности за нападения на парламент и мавзолей Хомейни в Тегеране.
Боевики террористической группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за нападения на мавзолей Хомейни и парламент в Иране.
Об этом говорится в сообщении в Twitter организации TerrorMonitor, отслеживающей деятельность террористических групп по всему миру.
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«Исламское государство заявило об ответственности за нападения на парламент и мавзолей Хомейни в Тегеране», – говорится в сообщении.
#IRAN#IslamicState Claims Responsibility For Attacks On Parliament & Khomeini Mausoleum In #Tehran. #TerrorMonitorpic.twitter.com/8JABhVe8DQ— Terrormonitor.org (@Terror_Monitor) 7 июня 2017 г.
Как сообщал УНИАН, в Иране в среду утром, 7 июня, одновременно произошли два вооруженных нападения на здание парламента и возле мавзолея имама Хомейни. В результате нападений пострадали по меньшей мере 13 человек - 8 в здании парламента и 5 у мавзолея.