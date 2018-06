Экспертиза: Крис Корнелл перед самоубийством принял семь лекарств

Как установило вскрытие тела артиста, вокалист и лидер американской группы Soundgarden Крис Корнелл перед смертью принял семь различных лекарств, но они не способствовали его смерти, передает Русская служба Би-би-си.

Крис Корнелл скончался 18 мая в США в возрасте 52 лет. Он был обнаружен без сознания на полу ванной комнаты в одном из отелей Детройта.

Ранее эксперты графства Уэйн штата Мичиган сообщили о том, что причиной смерти стало самоубийство.

"Причина смерти установлена: самоубийство через повешение. Полный отчет о результатах вскрытия еще не завершен", - говорилось в заявлении медиков.

Согласно данным токсикологической экспертизы, Корнелл перед смертью принимал барбитураты, каффеин и лоразепам (ативан), также установлено наличие в теле певца налоксона и деконгестанта.

17 мая группа Soundgarden давала концерт в Детройте. Концерт был частью турне, на май были намечены еще несколько выступлений.

Издание Rolling Stone пишет, что, по данным полицейского отчета, перед смертью музыкант разговаривал по телефону со своей женой Вики. Во время разговора певец невнятно произносил слова, утверждал, что принял слишком много ативана и все время повторял «я просто устал». По данным издания, он принимал ативан, чтобы побороть чувство тревоги. При этом среди противопоказаний при приеме лекарства значится угнетенное состояние и мысли о суициде.

Проникнув в номер по просьбе Вики, охранник Корнелла обнаружил его на полу в ванной с красным ремнем на шее, изо рта легендарного рокера шла кровь. Когда прибыли медики, он уже не дышал.

Корнелл выпустил четыре сольных альбома. Его самый известный сингл в Британии - песня "Ты знаешь мое имя" (You Know My Name), которая стала саундтреком фильма бондианы "Казино "Рояль" с Дэниэлом Крейгом в роли Джеймса Бонда.

Он стал первым американским артистом, написавшим и исполнившим музыку для фильме об агенте 007.

И все же больше всего Корнелл был известен как лидер группы Soundgarden, которая была создана в 1984 году и выпустила шесть студийных альбомов.

Визитной карточкой и главным международным хитом гранж-коллектива стал сингл 1994 года Black Hole Sun.

Корнелл несколько раз проходил курсы реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости. Он также заявлял, что иногда переживал периоды депрессии и агорафобии.