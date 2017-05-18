Умер вокалист культовых групп Soundgarden и Audioslave Крис Корнелл

Рокер Крис Корнелл стал известен благодаря таким культовым группам, как Soundgarden и Audioslave. Он умер в возрасте 52 лет ночью в среду. Об этом сообщает АВС.

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По словам его представителя Брайана Бамбери, Корнелл был в туре. Он умер ночью в среду в Детройте. Представитель музыканта назвал смерть "внезапной и неожиданной", а также добавил, что его семья тесно сотрудничает с судмедэкспертами, чтобы определить ее причины.

Крисса Корнелла выделял мощный диапазон голоса в почти четыре октавы. Он был фронтменом Soundgarden, которая была одной из самых известных гранджевых групп Сиэтла 1990-х наряду с Nirvana, Pearl Jam и Alice in Chains.

Весной 2017 года Корнелл выпустил сольный трек The Promise и планировал записать новый альбом с Soundgarden .