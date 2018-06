В Стокгольме задержали подозреваемого в причастности к теракту

Один человек задержан по подозрению в причастности к теракту в Стокгольме, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

В полиции сообщили, в результате атаки погибли четыре человека.

