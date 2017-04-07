В Стокгольме задержали подозреваемого в причастности к теракту

Один человек задержан по подозрению в причастности к теракту в Стокгольме, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

В полиции сообщили, в результате атаки погибли четыре человека.

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UPDATE: Swedish police say one person arrested in relation to Stockholm truck attack, says 4 dead in attack - TT News Agency — Reuters World (@ReutersWorld) April 7, 2017

Как уточняет издание Aftonbladet со ссылкой на неназванные источники, задержанный полицией мужчина признался в совершении наезда на людей в центре города.

По данным источников, у задержанного есть легкие ранения. Полицейским он заявил, что является ответственным за совершенную атаку.

В сообщении на сайте шведской полиции сообщается о задержании одного человека, который может быть связан с атакой в центре Стокгольма. Однако других подробностей относительно него не приводится.

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В полиции также сообщили, что жертвами теракта стали четыре человека, еще 15 получили ранения. Уточняется, что один человек умер в больнице.

Как сообщал УНИАН, в Стокгольме грузовик въехал в толпу. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице).

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма является террористической атакой.