Наезд грузовика на людей в Стокгольме признали терактом
17:16, 07 апреля 2017Мир
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Левен заявил о теракте в Стокгольме.
Грузовик въехал в толпу людей в Стокгольме / REUTERS
Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма является террористической атакой, передает Dagens Nyheter.
"Швеция была атакована", - заявил премьер Швеции.
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СМИ сообщают, что Левен был на пути в Гетеборг, когда ему доложили об атаке.
Полиция подтвердила, что два человека погибли и восемь получили ранения.
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Новость в сюжете: Наезд грузовика на толпу в Стокгольме