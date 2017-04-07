Наезд грузовика на людей в Стокгольме признали терактом

17:16, 07 апреля 2017
Мир
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Левен заявил о теракте в Стокгольме.

Грузовик въехал в толпу людей в Стокгольме / REUTERS

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма является террористической атакой, передает Dagens Nyheter.

"Швеция была атакована", - заявил премьер Швеции.

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СМИ сообщают, что Левен был на пути в Гетеборг, когда ему доложили об атаке.

Полиция подтвердила, что два человека погибли и восемь получили ранения.

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Новость в сюжете: Наезд грузовика на толпу в Стокгольме
Теги: #теракт#Стокгольм