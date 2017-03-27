Суд в Москве оштрафовал оппозиционера Навального на 20 тысяч рублей за организацию митинга

Российского оппозиционера Алексея Навального оштрафовали на 20 тыс. рублей (около 9,4 тыс. грн по текущему курсу) за организацию несанкционированной массовой акции в центре Москвы, которая прошла накануне.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение огласила судья Тверского районного суда Олеся Орехова.

Отмечается, что Навальный признан виновным по ст. 20.2.2. Кодекса об административных правонарушениях РФ (организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

При этом сам Навальный в ходе заседания суда заявил, что он не считает себя виновным.

Навальный в ходе разбирательства требовал пригласить в суд в качестве свидетеля российского премьер-министра, но это ходатайство было отклонено судом.

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Судья пыталась выяснить у Навального, почему люди вышли на акции протеста.

Теперь суд будет рассматривать второе административное дело — о неповиновении полиции. За это Навального могут посадить на 15 суток.

Как сообщал УНИАН, антикоррупционныемитинги прошли 26 марта по всей России. По данным СМИ, митинги и пикеты прошли в 82 городах РФ.

По неофициальным данным, на акцию в Москве вышли до 30 тыс. человек, по данным полиции - 8 тыс., в Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тыс.

Протесты были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией онезадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

В Москве на акции против коррупции были задержаны более 500 человек.