"Он вам не Димон": Медведев отреагировал на расследование Навального и заблокировал его в соцсети
Глава правительства России Дмитрий Медведев заблокировал оппозиционного политика Алексея Навального на своей странице в инстаграме.
Об этом Навальный сообщил в своем Twitter.
Ранее Навальный обнаружил, что Медведев отреагировал на расследование о "коррупционных схемах" главы российского правительства.
Пока единственная реакция Медведева на расследование обнаружена в инстаграме. (не фотошоп) https://t.co/BenPdySssr— Alexey Navalny (@navalny) March 10, 2017
Один из комментаторов написал, что расследование вышло в ее день рождения. В ответ Медведев написал "с Днем рожения!" (орфография автора сохранена - УНИАН).
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2 марта Навальный обнародовал фильм, в котором сказано, что Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в РФ.
Представители Фонда борьбы с коррупцией говорят, что отыскали все резиденции премьера в РФ и за границей, обнаружили яхты, и по геотегам, фото из «Инстаграмма» и архивным записям установили, где и кто на них плавал.
«Мы нашли, описали и документально доказали существование сети благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Медведева.
Слово «благотворительных» смущать не должно: получателями «помощи» тут являются только Медведев и его семья. Они используют фонды для того, чтобы получать на них «пожертвования» (читай: взятки) от олигархов и банков под госконтролем и тратить средства на покупку дворцов, яхт и виноградников в России и за рубежом», - говорится в материале по итогам расследования. В целом, по данным расследования, Медведев получил взяток на сумму более 70 млрд рублей (более 1 млрд долларов).