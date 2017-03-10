"Он вам не Димон": Медведев отреагировал на расследование Навального и заблокировал его в соцсети

Об этом Навальный сообщил в своем Twitter.

Ранее Навальный обнаружил, что Медведев отреагировал на расследование о "коррупционных схемах" главы российского правительства.

Пока единственная реакция Медведева на расследование обнаружена в инстаграме. (не фотошоп) https://t.co/BenPdySssr — Alexey Navalny (@navalny) March 10, 2017

Один из комментаторов написал, что расследование вышло в ее день рождения. В ответ Медведев написал "с Днем рожения!" (орфография автора сохранена - УНИАН).

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2 марта Навальный обнародовал фильм, в котором сказано, что Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в РФ.

Представители Фонда борьбы с коррупцией говорят, что отыскали все резиденции премьера в РФ и за границей, обнаружили яхты, и по геотегам, фото из «Инстаграмма» и архивным записям установили, где и кто на них плавал.

«Мы нашли, описали и документально доказали существование сети благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Медведева.

Слово «благотворительных» смущать не должно: получателями «помощи» тут являются только Медведев и его семья. Они используют фонды для того, чтобы получать на них «пожертвования» (читай: взятки) от олигархов и банков под госконтролем и тратить средства на покупку дворцов, яхт и виноградников в России и за рубежом», - говорится в материале по итогам расследования. В целом, по данным расследования, Медведев получил взяток на сумму более 70 млрд рублей (более 1 млрд долларов).