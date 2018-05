Работа критиковавшего Трампа иранского режиссера получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке

Об этом было объявлено в ходе церемонии награждения в Лос-Анджелесе, пишет Дождь.

Сам Фархади в Калифорнию на церемонию не приехал, тем самым выразив протест против миграционного указа президента США Дональда Трампа, который ранее подписал указ, запрещающий въезд в страну гражданам Ирана и еще шести стран. Указ был позднее заблокирован судами, но Трамп пообещал подписать новое распоряжение, затрагивающее жителей государств, упомянутых в первоначальном документе.

На церемонии представители режиссера зачитали его обращение, в котором он поблагодарил за награду и отметил, что его отсутствие — это «дань уважения к жителям моей страны и еще шести других стран, к которым проявили неуважение».

Iran director Asghar Farhadi wins his second #Oscars for best foreign film The Salesman but is not there to receive it due to #MuslimBan. pic.twitter.com/xpdcvq018g