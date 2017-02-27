Работа критиковавшего Трампа иранского режиссера получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке
Картина «Коммивояжер» иранского режиссера Асгара Фархади получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
Об этом было объявлено в ходе церемонии награждения в Лос-Анджелесе, пишет Дождь.
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Сам Фархади в Калифорнию на церемонию не приехал, тем самым выразив протест против миграционного указа президента США Дональда Трампа, который ранее подписал указ, запрещающий въезд в страну гражданам Ирана и еще шести стран. Указ был позднее заблокирован судами, но Трамп пообещал подписать новое распоряжение, затрагивающее жителей государств, упомянутых в первоначальном документе.
На церемонии представители режиссера зачитали его обращение, в котором он поблагодарил за награду и отметил, что его отсутствие — это «дань уважения к жителям моей страны и еще шести других стран, к которым проявили неуважение».
Iran director Asghar Farhadi wins his second #Oscars for best foreign film The Salesman but is not there to receive it due to #MuslimBan. pic.twitter.com/xpdcvq018g— Negar نگار (@NegarMortazavi) February 27, 2017
В прошлом году фильм «Коммивояжер» получил премию Каннского фестиваля за лучший сценарий и лучшую мужскую роль.
В 2012 году другая картина Фархади — «Развод Надера и Симин» — получил «Оскар» как лучший иностранный фильм.