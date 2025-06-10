МИД: Нужна встреча Зеленского и Путина, если делегация РФ не принимает решений о прекращении огня

Не обязательно отправлять на переговоры министра обороны Украины, если российские переговорщики ничего другого, кроме гуманитарного трека, не способны решать, добавил Тихий.

Фундаментальным вопрос для дальнейшей дипломатии является прекращение огня. Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским диктатором и инициатором войны против Украины Владимиром Путиным для того, чтобы огонь был прекращен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге.

Спикер отметил, что в Стамбуле уже состоялось две встречи между украинской и российской делегациями - 16 мая и 2 июня.

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"Эти встречи привели к ограниченному результату на гуманитарном треке, который для нас является важным. Но, кроме гуманитарного трека обмена пленными, других результатов этих встреч не было по причине неконструктивной позиции Российской Федерации. Вместо того, чтобы отвечать взаимностью на шаги Украины - согласование на прекращение огня и другие конструктивные шаги, Россия выдвигает ультиматумы, выдвигает нереалистичные требования", - подчеркнул Тихий.

По его словам, движется только гуманитарный трек по обмену пленными, а остальные треки - не движется.

"Поэтому, возникает вопрос, что этот формат встречи вообще производит? Чего достигает этот формат встречи - если речь идет о встрече ради обмена пленными - так над этим работают команды нашего Главного управления разведки, координационного штаба, а с российской стороны их соответствующие [учреждения]", - сказал Тихий.

Спикер напомнил, что процесс освобождения пленных продолжался и до встреч в Стамбуле, и продолжается сейчас.

"По нашему мнению, не обязательно отправлять целого министра обороны Украины за границу для того, чтобы добиваться этих обменов. То есть, если речь идет только об обменах. А остальное зависит от России, потому что мы им передали наши предложения, наш мирный план, наше видение - передали еще перед встречей в Стамбуле. Не было ответа ни перед Стамбулом, ни во время Стамбула, ни после до сих пор нет реакций каких-то с российской стороны", - отметил Тихий.

По его словам, с российской стороны есть только набор ультиматумов.

"Если действительно люди такого уровня, которых Россия прислала, не способны решать фундаментальные вопросы, такие как прекращение огня, а это фундаментальный вопрос для любой дальнейшей дипломатии, - тогда, очевидно, необходима встреча лидеров. Президент Владимир Зеленский готов к такой встрече хоть сейчас. С российской стороны, мы видим, как они избегают такой встречи всячески", - подчеркнул Тихий.

Он добавил, что по состоянию на сейчас рано говорить о какой-либо подготовке.

"Параллельно мы призываем наших партнеров, все же, больше ничего не ждать: усиливать давление на Россию. Если бы это давление было раньше - уже бы могли быть результаты этих стамбульских встреч. Вместо этого, поскольку давления по сути нет, мы видим пустые встречи", - констатирует Тихий.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что только глава РФ может прекратить огонь со стороны России.

В то же время, Зеленский считает, что Путин боится прямых переговоров с ним.

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