Трамп раскритиковал судью за отказ восстановить действие миграционного указа

23:53, 05 февраля 2017
Мир
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение судьи, который отклонил запрос его администрации немедленно восстановить действие антимиграционного указа, и заявил, что из-за этого страна подвергается опасности.

REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!", - написал он.

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"Я поручил службам национальной безопасности проверять всех въезжающих в нашу страну очень тщательно. Суды делают эту работу очень трудной!" - добавил президент США.

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Ранее УНИАН сообщал, что Федеральный суд в Сиэтле приостановил действие указа президента США Дональда Трампа о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами.

Действие указа приостановлено по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой. В исковом заявлении она требует признать основные положения указа неконституционными и отменить его.

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Теги: #Трамп#мигранты