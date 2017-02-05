Трамп раскритиковал судью за отказ восстановить действие миграционного указа

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!", - написал он.

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Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2017

"Я поручил службам национальной безопасности проверять всех въезжающих в нашу страну очень тщательно. Суды делают эту работу очень трудной!" - добавил президент США.

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I have instructed Homeland Security to check people coming into our country VERY CAREFULLY. The courts are making the job very difficult! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2017

Ранее УНИАН сообщал, что Федеральный суд в Сиэтле приостановил действие указа президента США Дональда Трампа о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами.

Действие указа приостановлено по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой. В исковом заявлении она требует признать основные положения указа неконституционными и отменить его.