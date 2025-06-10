Презентация Galaxy Z Fold 7 ожидается летом вместе с Z Flip 7 и бюджетным Flip FE.

Корейский бренд Samsung в преддверии скорой премьеры нового складного смартфона Galaxy Z Fold 7 показал тизер-трейлер и рассказал некоторые подробности.

В этом году для Samsung приоритетом стали именно тонкие дизайны своих телефонов, и Galaxy Z Fold обещает стать "самым тонким, легким и самым продвинутым складным устройством на сегодня". Но никаких фактических цифр не приводится.

По слухам, толщина Galaxy Z Fold 7 составит рекордные 8,2 мм в сложенном виде. Сейчас первое место по тонкости удерживает Oppo Find N5 с толщиной в сложенном виде в 8,93 мм. До этого самой тонкой раскладушкой у Samsung был Galaxy Z Fold SE с толщиной больше 10 мм

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В остальном ожидается, что "раскладушка" получит чипсет Snapdragon 8 Elite for Galaxy, батарею емкостью 4400 мАч и блок камер 200+12+10 Мп. Презентация ожидается летом вместе с Galaxy Z Flip 7 и бюджетным Flip FE.

На ней также могут показать Galaxy G Fold, первый складывающийся втрое смартфон Samsung. Компания разрабатывает новый тип защитной пленки специально для этого устройства.

Ранее обозреватели выбрали лучшие недорогие смартфоны Samsung. В отличие от Apple большая часть продаж мобильных устройств корейской компании приходится не на дорогие модели, а на бюджетники и середняки.

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