По словам Федиенко, речь не идет об отправке пожилых людей на передовую.

К командирам подразделений ВСУ обращаются украинцы в возрасте от 60 лет, которые хотят служить на определенных должностях. Депутаты Верховной Рады Украины разработали соответствующий законопроект, чтобы люди получили такую возможность. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

По его словам, никаких принудительных мобилизаций не будет, все будет происходить исключительно по желанию самих желающих. Он добавил, что вообще речь не идет о замене на фронте молодых бойцов пенсионерами. Тем более, речь идет не о передовой.

"Не надо искать конспирологическую версию. Был вызов от командиров, что к ним обращаются не военнообязанные, а просто граждане Украины в возрасте 60+, которые хотят продолжать службу в рядах ВСУ того или иного военного формирования", - сказал Федиенко.

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По его словам, проведена консультация с Генеральным штабом, Минобороны, депутатами ВР разработан законопроект, чтобы позволить на добровольной основе гражданам Украины заключить соответствующий контракт. Это касается тех, кто имеет желание служить, удовлетворительное состояние здоровья и есть запрос от определенного военного формирования. В частности речь идет о таких профессиях, как экономисты, финансисты, бухгалтеры, повара, водители, айтишники, делопроизводители и тому подобное.

Федиенко добавил, что лично не видит, как мужчины в названном возрасте смогут служить на передовой, потому что это предполагает большие физические нагрузки.

"Хочу обратить внимание, что на сегодня есть проблема - воинская часть не потратила средства, которые у нее есть по субвенциям на счету для того, чтобы приобрести дроны, РЭБ и тому подобное. Они говорят: "Мы бы потратили, но у нас просто нет специалиста, который умеет это делать, который умеет на Prozorro выкладывать документы, который умеет анализировать эти предложения, ну и так далее". И это могут выполнять даже те же самые граждане Украины возрастной категории 60+", - пояснил депутат.

На фронте воюет только 20% военных - что известно

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко говорил, что армия Украины насчитывает почти миллион человек, однако на фронте во юют в лучшем случае только 20%. Около 40% занимаются обеспечением, все остальные, которые называют себя военными, не воюют, но ротацию не проводят.

В то же время есть военнослужащие, которые служат в зоне активных боевых действий с 2022 года, а некоторые все время находятся на полигонах, в тылу. По мнению депутата, это несправедливость, которую надо исправлять.

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