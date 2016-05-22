Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм британского режиссера

Драма Лоуча рассказывает историю о пожилом мужчине, потерявшем возможность работать из-за здоровья, и пытающемся добиться от государства пособия, передает Дождь.

Это вторая «Золотая пальмовая ветвь» Кена Лоуча, первый он получил в 2006 году за фильм «Ветер, который качает вереск».

Гран-при фестиваля получил Ксавье Долан за фильм «Это всего лишь конец света» — драму о писателе, который собирается сообщить семье о своей болезни.

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Лучшими режиссерами фестиваля стали Кристиан Мунджиу из Румынии и Оливье Ассайяс из Франции. Приз жюри получил Андреас Арнольд за «Американскую милашку».

Приз за лучшую мужскую роль получил иранец Шахаб Оссейни за фильм «Клиент», а лучшей актрисой стала Жаклин Жозе из Филлипин за фильм «Мама Роза».