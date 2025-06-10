Сейчас в Украину пришла прохлада с Балтики.

В Украине на смену жаре пришла прохлада с Балтики. Такая погода без сильной жары продлится как минимум до следующей недели. об этом рассказал синоптик Виталий Постригань.

В ближайшие дни, по его словам, погода позволит отдохнуть от жары. В дальнейшем, практически до конца рабочей недели, будет доминировать неустойчивый, циклонический характер погоды. Будут существовать условия для локальных гроз. В то же время, по данным синоптика, сильных дождей не ожидается, они будут иметь кратковременный ливневый характер и прольются не везде.

"По предварительным прогностическим оценкам, на повышение температуры воздуха можно рассчитывать на следующей неделе", - сообщил Виталий Постригань.

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В целом, по его словам, для июня обычно нехарактерны длительные периоды жары. В начале лета атмосферные процессы еще динамичны, поэтому часто наступают периоды прохлады.

В Украину идут дожди - подробности

О том, что в Украине в ближайшие дни пройдут дожди, говорят и Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, днем 11 и в течение 12 июня атмосферный фронт обусловит неустойчивую погоду с кратковременными дождями, местами с грозами. 13 июня в Украине уже будет преобладать сухая погода, за исключением северо-восточных областей.

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