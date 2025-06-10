Певица молчала об этом почти полгода.

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова раскрыла пикантную правду о том, почему поставила точку в отношениях с бывшим возлюбленным Алексом Роднянским. Причину разрыва девушка озвучила в Instagram stories.

Оказалось, что исполнительница застукала своего бойфренда на сайте знакомств, еще и с фотографиями, которые делала ему она.

"Забыла сказать, как я поставила точку после Нового года… Когда я увидела его на сайте знакомств с фото, которые делала ему нынешняя женщина", - отметила Романова в подписи к опубликованному фото.

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Как известно, пара состояла в отношениях около двух лет.

Алекс Роднянский - сын кинопродюсера Александра Роднянского. В 2019 году он стал советником президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам. В конце января 2025-го стало известно, что Алекс покинул должность, чтобы "двигаться дальше"

Как писал УНИАН, в январе текущего года Миша Романова кратко сообщила, что они с Алексом больше не вместе. По ее словам, решение о разрыве они приняли еще осенью прошлого года. Что стало причиной этому, певица не рассказала, но призналась, что тот период был для нее очень болезненным.

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