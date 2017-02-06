СМИ: На самом рейтинговом шоу Америки Леди Гаге таки "закрыли рот" - о Трампе ни слова (фото, видео)
Американская певица Леди Гага выступила в перерыве финального матча сезона Национальной футбольной лиги – Супербоула.
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что на фоне нынешней политической ситуации в США организаторы не хотели устраивать потенциально «раздражающее» шоу, как это случилось, например, в 2016 году с выступлением Бейонсе.
Леди Гага явно прислушалась к этому, пишет агентство, и с самого начала она продемонстрировала патриотизм, исполнив отрывки из God Bless America и This Land is Your Land. Песня Born This Way в свое время стала ЛГБТ-гимном, но в контексте воскресного шоу композиция отражала идею о принятии различий, добавляет АР.
Финальный матч Национальной футбольной лиги, который еще называют самым рейтинговым шоу Америки, посетили 41-й президент США Джордж Буш-старший с супругой Барбарой и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей.
Президента США Дональда Трампа певица не упомянула. Ранее СМИ сообщили, что артистке запретили говорить о новом главе государства. Леди Гага спела ряд своих хитов, а завершилось ее выступление хитом Bad Romance.
Как сообщает Mashable в понедельник, 6 февраля, для своего выступления она использовала три сотни квадрокоптеров.
Личное мнение Леди Гаги о выборах в США ни для кого не является секретом. Певица активно поддерживала соперницу Трампа, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, а во время акции у Трамп-тауэр в Нью-Йорке певицу сфотографировали с плакатом Love Trumps Hate.
WOW. Amazing.@ladygaga's #PepsiHalftime Show! #SB51https://t.co/z9vCKRBKkC— NFL (@NFL) 6 февраля 2017 г.