СМИ: На самом рейтинговом шоу Америки Леди Гаге таки "закрыли рот" - о Трампе ни слова (фото, видео)

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что на фоне нынешней политической ситуации в США организаторы не хотели устраивать потенциально «раздражающее» шоу, как это случилось, например, в 2016 году с выступлением Бейонсе.

Леди Гага явно прислушалась к этому, пишет агентство, и с самого начала она продемонстрировала патриотизм, исполнив отрывки из God Bless America и This Land is Your Land. Песня Born This Way в свое время стала ЛГБТ-гимном, но в контексте воскресного шоу композиция отражала идею о принятии различий, добавляет АР.

Финальный матч Национальной футбольной лиги, который еще называют самым рейтинговым шоу Америки, посетили 41-й президент США Джордж Буш-старший с супругой Барбарой и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей.

Президента США Дональда Трампа певица не упомянула. Ранее СМИ сообщили, что артистке запретили говорить о новом главе государства. Леди Гага спела ряд своих хитов, а завершилось ее выступление хитом Bad Romance.

Как сообщает Mashable в понедельник, 6 февраля, для своего выступления она использовала три сотни квадрокоптеров.

Личное мнение Леди Гаги о выборах в США ни для кого не является секретом. Певица активно поддерживала соперницу Трампа, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, а во время акции у Трамп-тауэр в Нью-Йорке певицу сфотографировали с плакатом Love Trumps Hate.