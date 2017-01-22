Трамп прокомментировал протесты, которые проишли против него после инаугурации

Соответствующий комментарий он написал в Twitter.

«Следил за протестами вчера, и у меня сложилось впечатление, будто у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? », - написал он.

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Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017

Как сообщал УНИАН, 21 января по всему миру прошли к 700 "женских маршей" в рамках международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США Дональда Трампа.