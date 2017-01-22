Трамп прокомментировал протесты, которые проишли против него после инаугурации

15:47, 22 января 2017
Мир
4362 0

Президент США Дональд Трамп прокомментировал протесты, которые прошли против него 21 января во многих городах США.

Дональд Трамп / REUTERS

Соответствующий комментарий он написал в Twitter.

«Следил за протестами вчера, и у меня сложилось впечатление, будто у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? », - написал он.

Читайте такжеЗа инаугурацией Трампа наблюдали более 30 миллионов зрителей – социологи

Как сообщал УНИАН, 21 января по всему миру прошли к 700 "женских маршей" в рамках международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Начало президентства Трампа
Теги: #Трамп#США#протесты