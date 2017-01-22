Трамп прокомментировал протесты, которые проишли против него после инаугурации
15:47, 22 января 2017Мир
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал протесты, которые прошли против него 21 января во многих городах США.
Дональд Трамп / REUTERS
Соответствующий комментарий он написал в Twitter.
«Следил за протестами вчера, и у меня сложилось впечатление, будто у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? », - написал он.
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Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017
Как сообщал УНИАН, 21 января по всему миру прошли к 700 "женских маршей" в рамках международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США Дональда Трампа.
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