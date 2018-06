Трамп прокомментировал протесты, которые проишли против него после инаугурации

Соответствующий комментарий он написал в Twitter.

«Следил за протестами вчера, и у меня сложилось впечатление, будто у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? », - написал он.

Читайте такжеЗа инаугурацией Трампа наблюдали более 30 миллионов зрителей – социологи

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.