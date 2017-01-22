По всему миру прошли "женские марши" против Трампа
21 января по всему миру были запланированы до 700 "женских маршей" в рамках международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США Дональда Трампа.
Изначально ожидалось, что в марше в Вашингтоне примут участие до 200 тысяч человек, однако незадолго до начала акции организаторы повысили ожидаемую явку до 500 тысяч, передает Русская служба Би-би-си.
В знак солидарности с маршем акции протеста прошли в сотнях городов, в том числе в Сиднее, Лондоне, Париже и Барселоне.
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Организаторы, среди которых активисты левых партий, феминистских и "зеленых" движений, хотят привлечь внимание к проблеме прав женщин, которые, по их мнению, находятся под угрозой в связи с приходом к власти Дональда Трампа.
Участники марша, многие из которых одеты в ярко-розовые шапки, также выступают за расовое равенство, доступное здравоохранение и право на аборты.
К маршу присоединились певица Кэти Перри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Эми Шумер, Патрисия Аркет и режиссер Майкл Мур.
Поп-звезда Мадонна также выступила на марше, сделав несколько резких заявлений. "Да, я возмущена. Да, я подумывала, а не взорвать ли Белый дом", - сказала певица собравшимся.
Как передает CNN, в своей речи Мадонна назвала акцию "началом революции", проявлением "настоящей солидарности", борьбой за равенство.
"Добро не победило на этих выборах, но в итоге оно победит", - сказала она.
Мадонна также обратилась к тем, что считает акцию бесполезной и бессмысленной - она ответила сторонникам такой точки зрения оскорблением "F**ck you".
Розовые шапки протестующих призваны напомнить о записи 2005 года, где Трамп говорил о своих прикосновениях к интимным местам женщин.