По всему миру прошли "женские марши" против Трампа

Изначально ожидалось, что в марше в Вашингтоне примут участие до 200 тысяч человек, однако незадолго до начала акции организаторы повысили ожидаемую явку до 500 тысяч, передает Русская служба Би-би-си.

В знак солидарности с маршем акции протеста прошли в сотнях городов, в том числе в Сиднее, Лондоне, Париже и Барселоне.

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Организаторы, среди которых активисты левых партий, феминистских и "зеленых" движений, хотят привлечь внимание к проблеме прав женщин, которые, по их мнению, находятся под угрозой в связи с приходом к власти Дональда Трампа.

Участники марша, многие из которых одеты в ярко-розовые шапки, также выступают за расовое равенство, доступное здравоохранение и право на аборты.

К маршу присоединились певица Кэти Перри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Эми Шумер, Патрисия Аркет и режиссер Майкл Мур.

Поп-звезда Мадонна также выступила на марше, сделав несколько резких заявлений. "Да, я возмущена. Да, я подумывала, а не взорвать ли Белый дом", - сказала певица собравшимся.

Как передает CNN, в своей речи Мадонна назвала акцию "началом революции", проявлением "настоящей солидарности", борьбой за равенство.

"Добро не победило на этих выборах, но в итоге оно победит", - сказала она.

Мадонна также обратилась к тем, что считает акцию бесполезной и бессмысленной - она ответила сторонникам такой точки зрения оскорблением "F**ck you".

Розовые шапки протестующих призваны напомнить о записи 2005 года, где Трамп говорил о своих прикосновениях к интимным местам женщин.