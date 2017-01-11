"Посольство РФ – гнездо шпионов!": в столице Ирана прошли антироссийские митинги (видео)

Об сообщает государственное турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что акция протеста прошла перед зданием российского посольства в Тегеране сразу после похорон экс-президента страны Хашеми Рафсанджани.

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Как отмечает агентство, в социальных сетях распространено видео, на котором десятки иранцев скандируют антироссийские лозунги, в том числе «Долой Россию!» и «Посольство России – гнездо шпионов!».

Видеозапись в своем твиттере опубликовал журналист Ахмад Пархізі, освещающий события в Иране.

Funérailles de #Rafsanjani à Téhéran. Slogans de la foule: "Mort à la #Russie" & "Ambassade russe est le nid des espions" pic.twitter.com/R674RpkF3x — Ahmad PARHIZI (@APARHIZI) January 10, 2017

Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани умер 8 января. Он скончался в больнице, куда был направлен после сердечного приступа.