Всех пассажиров захваченного ливийского лайнера отпустили, угонщики все еще остаются на борту

16:07, 23 декабря 2016
Мир
1213 0

Захватчики самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который экстренно приземлился на Мальте, отпустили 109 пассажиров.

Twitter

Об этом сообщил премьер Мальты Джозеф Мускат в Twitter.

Читайте такжеЗахват ливийского лайнера: СМИ узнали требования угонщиков

Также были освобождены члены экипажа.

Позже он сообщил, что на борту находятся приблизительно двое захватчиков и несколько членов экипажа.

Напомним, авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, был захвачен. На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек. Угнанный лайнер приземлился в аэропорту Мальты. Согласно сообщению, двое похитителей, они угрожают взорвать самолет. По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, который получил сообщение о похищенном самолет, информация проверяется правоохранительными органами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Угон ливийского лайнера
Теги: #самолет#Ливия#захват