Всех пассажиров захваченного ливийского лайнера отпустили, угонщики все еще остаются на борту
Захватчики самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который экстренно приземлился на Мальте, отпустили 109 пассажиров.
Об этом сообщил премьер Мальты Джозеф Мускат в Twitter.
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Также были освобождены члены экипажа.
Further 44 passengers being released.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.
Crew members being released.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.
Позже он сообщил, что на борту находятся приблизительно двое захватчиков и несколько членов экипажа.
Potentially 2 hijackers and some crew members still on board aircraft.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.
Напомним, авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, был захвачен. На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек. Угнанный лайнер приземлился в аэропорту Мальты. Согласно сообщению, двое похитителей, они угрожают взорвать самолет. По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, который получил сообщение о похищенном самолет, информация проверяется правоохранительными органами.