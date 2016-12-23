Всех пассажиров захваченного ливийского лайнера отпустили, угонщики все еще остаются на борту

Об этом сообщил премьер Мальты Джозеф Мускат в Twitter.

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Также были освобождены члены экипажа.

Further 44 passengers being released. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г. Crew members being released. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.

Позже он сообщил, что на борту находятся приблизительно двое захватчиков и несколько членов экипажа.

Potentially 2 hijackers and some crew members still on board aircraft. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.

Напомним, авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, был захвачен. На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек. Угнанный лайнер приземлился в аэропорту Мальты. Согласно сообщению, двое похитителей, они угрожают взорвать самолет. По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, который получил сообщение о похищенном самолет, информация проверяется правоохранительными органами.