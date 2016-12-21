"Десятки бесноватых набросились на меня": россиянина задержали за перфоманс на могиле Сталина

Об этом он написал в Twitter.

«Я всего лишь швырнул в него цветы и спокойно сказал: «Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, любимых поэтов». В ответ десятки бесноватых набросились на меня», - написал он.

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По данным радиостанции «Говорит Москва», Энтео и его спутница пришли к Кремлевской стене после делегации КПРФ, возлагавшей цветы к могиле в день рождения Иосифа Сталина, и бросили букет в бюст вождя.