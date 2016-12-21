"Десятки бесноватых набросились на меня": россиянина задержали за перфоманс на могиле Сталина
16:21, 21 декабря 2016Мир
2100 0
У стен Кремля задержали православного активиста и лидера движения «Божья воля» Дмитрия Энтео.
Кремль / REUTERS
Об этом он написал в Twitter.
«Я всего лишь швырнул в него цветы и спокойно сказал: «Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, любимых поэтов». В ответ десятки бесноватых набросились на меня», - написал он.
Читайте такжеПутин во всем виноват: в Москве проходит антикремлевский "Русский марш" (фото)
По данным радиостанции «Говорит Москва», Энтео и его спутница пришли к Кремлевской стене после делегации КПРФ, возлагавшей цветы к могиле в день рождения Иосифа Сталина, и бросили букет в бюст вождя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter