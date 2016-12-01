СМИ: человек Манафорта организует инаугурацию Трампа

Об этом сообщил журналист-расследователь издания Yahoo news Майкл Исикофф, передает Голос Америки.

Читайте такжеСМИ: Манафорт организовывал антинатовские и сепаратистские митинги в Крыму

Гейтс, который официально не входит в состав переходной администрации Трампа, занимает должность главного заместителя председателя инаугурационного комитета, который возглавляет близкий друг Трампа Томас Баррак - отмечается в материале Yahoo news.

Рик Гейтс близок к Полу Манафорту, бывшему руководителю избирательной кампании Дональда Трампа, который вынужден был оставить свою должность на фоне ряда «украинских» скандалов, включительно с обнародованием в мировых СМИ информации о якобы получении им значительных сумм наличности от Партии регионов.