В НАТО заявили о крупнейшем со времен холодной войны развертывании военных кораблей РФ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО.

По его словам, это крупнейшее развертывание российских кораблей со времен холодной войны.

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"Они развертывают все корабли Северного флота и большую часть - Балтийского флота", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что через две недели будет увеличено количество воздушных ударов по Алеппо, что станет частью стратегии России по достижению победы в этом городе. При этом он назвал подобный жест недружественным.

Ранее УНИАН сообщал, что ЕС осудил эскалацию насилия в сирийском Алеппо и заявил, что авиаудары сирийского правительства и его российских союзников по мирным жителям могут составлять военные преступления.