Бомбардировки Алеппо: в ЕС заявили, что удары авиации РФ и Асада могут приравниваться к военным преступлениям

Об этом говорится в выводах Совета ЕС по иностранным делам, пишет Европейская правда.

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"С начала операции режима и его союзников, в основном России, интенсивность и масштаб бомбардировок восточного Алеппо стали отчетливо несоизмеримы, а намеренные бомбардировки больниц, медицинского персонала, школ и необходимой инфраструктуры, а также использование бочковых и кассетных бомб и химического оружия, привели к катастрофической эскалации конфликта, вызвали дальнейшее увеличение жертв среди гражданского населения, в том числе – женщин и детей, и могут приравниваться к военным преступлениям", — говорится в документе.

В ЕС подчеркнули, что сирийский режим в первую очередь отвечает за защиту гражданского населения и осудили его действия и действия его союзников за атаки на мирных жителей, объекты инфраструктуры и гуманитарные организации.

"В этих трудных обстоятельствах ЕС призывает немедленно прекратить все военные полеты над городом Алеппо, немедленно прекратить военные действия, предоставить беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи", - говорится в выводах Совета ЕС.

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При этом в документе не упоминается о возможности введения санкций против России в связи с ее действиями в Сирии. Зато Совет ЕС заявил о возможности дополнительных ограничительных мер против сирийского режима.

"В этом контексте ЕС будет действовать оперативно, в соответствии с установленными процедурами, с целью введения дополнительных ограничительных мер против Сирии, направленных против сирийских физических и юридических лиц, которые поддерживают режим", - говорится в документе.

Как ранее заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини, ни одна из стран Евросоюза не выдвигала предложения о введении санкций против РФ за поддержку сирийского режима Башара Асада.