24 января принято делать хорошие поступки и поздравлять разведчиков.

Двадцать четвертый день января примечателен для мира тем, что сегодня во всех странах проводится важное социальное событие. В Украине наступает профессиональный день одной незаменимой профессии. Верующим также стоит запомнить, какой сегодня церковный праздник, чтобы знать, кому в этот день направлять свои молитвы.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране празднуется День внешней разведки Украины. Эти профессионалы собирают информацию об угрозах национальной безопасности. Они борются с международным терроризмом и незаконным оборотом оружия, а также обеспечивают кибербезопасность. Деятельность таких разведчиков особенно важна во время войны.

Какой сегодня праздник в мире

24 января провозглашен как Международный день образования, цель которого - сделать обучение доступным и бесплатным для всех детей планеты, повысить его качество и поднять зарплату учителей.

Также в эту дату проводится Международный женский спортивный день. Его организаторы надеются популяризовать спорт среди женщин, повысить престижность таких спортивных мероприятий и устранить гендерное неравенство в соревнованиях.

Это еще не все интересные события сегодняшнего дня. Всемирные праздники сегодня также включают День мороженого эскимо, День смеха в животе, День вторичной переработки смартфонов, День "Измени жизнь питомца", День комплиментов и День африканской культуры.

Какой сегодня праздник церковный

Благотворительницу и наставницу Ксению Миласскую чествуют 24 числа по новому стилю. Эта святая прославилась тем, что была образцом милосердия. В дату ее чествования отмечается также День ангела Ксении, с которым можно поздравить обладательниц этого имени.

У верующих, которые до сих придерживаются староцерковного стиля, сегодня праздник памяти святого Феодосия Великого.

Какой сегодня праздник в народе

Обычно в этот период наступала оттепель, но давние приметы советуют не расслабляться:

тепло, но небо ясное - скоро опять похолодает;

если потеплело, то весна будет ранней;

подул холодный ветер - мороз усилится;

в течение дня часто меняется погода - к переменчивому февралю.

Православные верующие посвящали праздник сегодня молитвам. У святой Ксении просили помощи в семейных делах, а также хорошей беременности и легких родов. В целом день старались провести за добрыми делами и бескорыстной помощью другим, благотворительностью.

Есть примета на благополучие: нужно 24 января сказать комплимент или за что-то поблагодарить родных, при чем просто так, без повода. Считается, что Ксения вознаградит добросердечных людей.

Что нельзя делать сегодня

Как понятно из обычаев даты, под запретом сегодня злые поступки и слова, месть, обман и предательство. Даже дурные мысли могут запятнать человека. Нежелательно в праздник 24 января стричь волосы и ногти, иначе будут проблемы со здоровьем, а также давать неправдивые обещания.

