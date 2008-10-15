Пираты решили не взрывать судно Faina

Пираты, удерживающие украинское судно Faina с грузом оружия у берегов Сомали, объявили в среду об отказе от плана подорвать его в случае невыплаты выкупа, передает южноафриканский информационный канал "Ньюз-24".

По его данным, соответствующее решение озвучил представитель пиратов Сугуле АЛИ. Он отметил, что "переговоры об освобождении судна идут хорошо", однако отказался сообщать, с кем именно эти переговоры ведутся, передают «Подробности».

Ранее сообщалось, что представитель пиратов С.АЛИ заявил о возможности продлить срок ультиматума по просьбе владельца сухогруза и других людей, назвать которых он отказался.

Судно Faina, перевозившее танки и вооружение, было захвачено 25 сентября. На нем находились гражданин Латвии, три россиянина и 17 граждан Украины. Капитан судна, гражданин России Владимир Колобков скончался вскоре после захвата судна.

Пираты требуют многомиллионный выкуп и угрожают убить заложников в случае силовой операции по их освобождению.

В пятницу, 17 октября, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА отбудет в Кению для решения вопроса об освобождении экипажа судна Faina, захваченного пиратами вблизи берегов Сомали.